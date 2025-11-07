Fecha, hora y dónde ver la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional

Los ocho equipos que siguen con vida para buscar subir a la Serie B empezarán el camino de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional, tras avanzar en la clasificación de la competición.

Los cuatro partidos del torneo se disputarán entre el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, luego se programarán los encuentros de la vuelta de las series.

Por otro lado, los partidos de la vuelta se jugarán entre el sábado 15 y domingo 16 de noviembre para definir a los cuatro semifinalistas.

Al igual que en las series anteriores, no se juegan con gol de diferencia; mientras que en caso de empate en la vuelta se va a definir en los penales.

La sorpresa del torneo es Mineros SC, quien eliminó al equipo favorito del Ascenso Nacional, La Unión, y al Deportivo Quito.