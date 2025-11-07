Fútbol Nacional
Fecha, hora y dónde ver la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional

Los ocho equipos que disputan la Segunda Categoría buscan arrancar con el pie derecho en la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional.

   
    Liga de Portoviejo enfrentará a Guaranda FC por la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional.( Redes sociales )
Los ocho equipos que siguen con vida para buscar subir a la Serie B empezarán el camino de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional, tras avanzar en la clasificación de la competición.

Los cuatro partidos del torneo se disputarán entre el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, luego se programarán los encuentros de la vuelta de las series.

Por otro lado, los partidos de la vuelta se jugarán entre el sábado 15 y domingo 16 de noviembre para definir a los cuatro semifinalistas.

Al igual que en las series anteriores, no se juegan con gol de diferencia; mientras que en caso de empate en la vuelta se va a definir en los penales.

La sorpresa del torneo es Mineros SC, quien eliminó al equipo favorito del Ascenso Nacional, La Unión, y al Deportivo Quito.

Por su lado, Liga de Portoviejo mantiene su sueño de regresar a la Serie B, tras caer en las semifinales en el 2024.

Así se jugará la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional

  • Aampetra vs. Aviced | 10:30 | sábado 8 de noviembre
  • Astillero FC vs. Cuenca Juniors | 12:00 | sábado 8 de noviembre
  • Mineros SC vs. Juventud Italiana | 14:00 | domingo 9 de noviembre
  • Liga de Portoviejo vs. Guaranda FC | 15:00 | domingo 9 de noviembre

    • ¿Dónde ver los partidos de cuartos de final del Ascenso Nacional?

    Los cuatro partidos de los cuartos de final del Ascenso Nacional se podrán ver por Marca 90 de forma gratuita.

    Las transmisiones de los encuentros se podrán ver por el canal de Youtbe de Marca 90.

