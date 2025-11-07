Fútbol Nacional
07 nov 2025 , 09:55

Santiago Morales: "Este formato me parece el más justo, no es algo que hayamos inventado nosotros"

En una entrevista, Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, reiteró que el formato actual de LigaPro le parece el más justo al premiar la regularidad a lo largo de la temporada.

   
  • Santiago Morales: Este formato me parece el más justo, no es algo que hayamos inventado nosotros
    Santiago Morales, Gerente General de Independiente del Valle ( REDES )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, habló para los microfonos de Radio La Red sobre la recta final del campeonato nacional y opinó sobre el nuevo formato de la LigaPro.

Morales resaltó que los tres primeros encuentros del hexagonal final fueron de visitante: "Afortunadamente ganamos los tres partidos, los únicos que debíamos disputar fuera de Quito. En todo caso estamos en lo nuestro, haciendo el trabajo, y esperamos ratificar en las próximas fechas para conseguir el campeonato".

"Estamos tan cerca y tan lejos a la vez, conscientes de todo lo que nos estamos jugando. Estamos a siete puntos de poder conseguir el título sin correr ningún tipo de riesgo", dijo.

Lea: Antonio Valencia pide apoyo para el Nacional

El gerente de la institución instó que el nuevo formato de la LigaPro favorece a los que han sido más consistentes en el año: "Ha sido un año atípico. En los años anteriores fuimos finalistas y perdimos dos finales con Liga, la diferencia fue de un punto".

Los rumores de un posible fichaje de el goleador de El Nacional, Djorkaeff Reasco, fue desmentido por Morales y afirmó que la situación de Patrik Mercado sigue en el aire.

"Claudio Spinelli tiene contrato hasta 2027 y con Patrik Mercado hay conversaciones con equipos europeos, aunque no hay nada concretado. Lo de Djorkaeff no es cierto, todo eso son rumores y estamos concentrados".

Temas
Fútbol Ecuador
Independiente del Valle
LigaPro
Santiago Morales
Ecuador
Noticias
Recomendadas