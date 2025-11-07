Santiago Morales: "Este formato me parece el más justo, no es algo que hayamos inventado nosotros"

<b>Santiago Morales</b>, gerente de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a></b>, habló para los microfonos de Radio La Red sobre la recta final del campeonato nacional y opinó sobre el nuevo formato de la<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Liga-Pro target=_blank> LigaPro</a></b>. Morales<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/antonio-valencia-pide-apoyo-para-el-nacional-HK10383884 target=_blank></a></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/djorkaeff-reasco-barcelona-el-nacional-BK10387464 target=_blank></a> <b></b><b></b>