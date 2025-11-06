Antonio Valencia pide apoyo para el Nacional

<b>Antonio Valencia, </b>formado habló en una entrevista para la radio Machdeportes y expresó su descontento con la situación actual de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/el-nacional target=_blank>El Nacional</a></b>. El conjunto quiteño<b> no ha podido llegar a un acuerdo con la</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/dura-baja-liga-de-quito-enfrentar-deportivo-cuenca-copa-ecuador-CK10382101 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro target=_blank></a></b>