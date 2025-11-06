Antonio Valencia pide apoyo para el Nacional

Antonio Valencia, formado habló en una entrevista para la radio Machdeportes y expresó su descontento con la situación actual de El Nacional.

El conjunto quiteño no ha podido llegar a un acuerdo con la directiva para encontrar una solución a la crisis económica y regresar a las prácticas. En esta semana nuevamente los jugadores se han ausentado en los entrenamientos.

“Nacional es un equipo grande, tiene una linda hinchada y tiene un maravilloso complejo. Sabemos el inconveniente que tienen, es duro trabajar así, me pongo en los zapatos del presidente".

Valencia sugirió que los militares vuelvan y apoyen al club criollo como en el pasado y mandó un mensaje para las personas que aman a la institución.

"Unámonos todos para salvar a El Nacional, no lo dejemos morir, que nos unamos la gente que queremos al club”.

El Nacional enfrentará este domingo al Emelec por la quinta fecha del segundo hexagonal de la Liga Pro.