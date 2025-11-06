La dura baja de Liga de Quito para enfrentar al Deportivo Cuenca por la Copa Ecuador

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> se despidió de la Copa Libertadores en las semifinales y se alejan del título de la LigaPro, por lo que su <b>última opción para ser campeón en esta temporada es la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador target=_blank>Copa Ecuador</a></b>, pero <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/copa-ecuador-liga-de-quito-vs-deportivo-cuenca-fecha-cuartos-final-JH10358076 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/padre-miguel-nazareno-revelo-futbolista-acribillado-JK10381392 target=_blank></a> <b></b>