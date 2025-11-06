Fútbol Nacional
06 nov 2025 , 09:11

La dura baja de Liga de Quito para enfrentar al Deportivo Cuenca por la Copa Ecuador

Tiago Nunes tendrá una dura baja en el plantel de Liga de Quito para enfrentar al Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

   
    Liga de Quito tendrá bajas para enfrentar al Deportivo Cuenca por la Copa Ecuador.( EFE )
Liga de Quito se despidió de la Copa Libertadores en las semifinales y se alejan del título de la LigaPro, por lo que su última opción para ser campeón en esta temporada es la Copa Ecuador, pero tendrán una baja importante.

El encuentro de los albos ante Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador tuvo que ser atrasado por la participación del conjunto quiteño en la Copa Libertadores.

Por esa razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol programó el encuentro durante la fecha FIFA de noviembre, pues se disputará el próximo miércoles 12 de noviembre, pero Liga de Quito tendrá una dura baja.

Al disputarse durante los partidos de selecciones, los jugadores que sean convocados para las Eliminatorias al Mundial o amistosos se van a perder el encuentro y ya tiene una baja confirmada.

Ricardo Adé podrá perderse el encuentro de la Copa Ecuador si es convocado por la selección de Haití.
Ricardo Adé podrá perderse el encuentro de la Copa Ecuador si es convocado por la selección de Haití. ( API )

Gabriel Villamil fue convocado por Bolivia para enfrentar a Japón el próximo viernes 14 de noviembre, por lo que estará concentrado con la selección cuando el conjunto quiteño dispute su partido.

Además de Villamil, Haití planea convocar a Ricardo Adé para disputar las Eliminatorias al Mundial 2026 desde el jueves 13 de noviembre, entonces se sumaría a las bajas.

Es decir, Liga de Quito enfrentará al Deportivo Cuenca sin jugadores importantes el próximo miércoles 12 de noviembre para definir al rival de Emelec en las semifinales.

