La dura baja de Liga de Quito para enfrentar al Deportivo Cuenca por la Copa Ecuador

Liga de Quito se despidió de la Copa Libertadores en las semifinales y se alejan del título de la LigaPro, por lo que su última opción para ser campeón en esta temporada es la Copa Ecuador, pero tendrán una baja importante.

El encuentro de los albos ante Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador tuvo que ser atrasado por la participación del conjunto quiteño en la Copa Libertadores.

Por esa razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol programó el encuentro durante la fecha FIFA de noviembre, pues se disputará el próximo miércoles 12 de noviembre, pero Liga de Quito tendrá una dura baja.

Al disputarse durante los partidos de selecciones, los jugadores que sean convocados para las Eliminatorias al Mundial o amistosos se van a perder el encuentro y ya tiene una baja confirmada.