Fútbol Nacional
30 oct 2025 , 11:41

Copa Ecuador: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca ya tiene fecha para los cuartos de final

La organización de la Copa Ecuador confirmó la fecha del duelo entre Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por los cuartos de final.

   
    Liga de Quito y Deportivo Cuenca se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Ecuador.( API )
El último duelo de los cuartos de final de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca ya tiene fecha confirmada, después de que la organización no pudo poner un día para el encuentro al inicio de la ronda.

Inicialmente, los tres encuentros de la ronda fueron pactados para disputarse a mediados de octubre, pero el partido de los albos se tuvo que buscar otra fecha por su participación en la Copa Libertadores.

Por esa razón, el partido de Liga de Quito aún no tenía fecha por disputarse, hasta la confirmación de la organización este jueves 30 de octubre.

Lea más: Cinco clubes de la LigaPro han suspendido sus entrenamientos por falta de pagos durante este 2025

Fecha confirmada del duelo entre Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por la Copa Ecuador

El duelo entre Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca se disputará el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Emelec espera a su rival en las semifinales de la Copa Ecuador.
Emelec espera a su rival en las semifinales de la Copa Ecuador. ( API )

El encuentro definirá al último semifinalista de la Copa Ecuador 2025 y será rival de Emelec en la serie.

Lea más: (VIDEO) Esto fue lo que dijo el VAR por la expulsión de Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

En esta temporada, los albos y los morlacos se han enfrentado en dos ocasiones. La primera fue victoria de Liga de Quito por 2-1; mientras que el segundo fue un empate 2-2.

La Copa Ecuador es la última esperanza del Deportivo Cuenca para clasificar a la Copa Libertadores 2026, en caso de ser eliminado se verá obligado a buscar el cupo en la Copa Sudamericana.

