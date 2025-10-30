Copa Ecuador: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca ya tiene fecha para los cuartos de final

El último duelo de los cuartos de final de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca ya tiene fecha confirmada, después de que la organización no pudo poner un día para el encuentro al inicio de la ronda.

Inicialmente, los tres encuentros de la ronda fueron pactados para disputarse a mediados de octubre, pero el partido de los albos se tuvo que buscar otra fecha por su participación en la Copa Libertadores.

Por esa razón, el partido de Liga de Quito aún no tenía fecha por disputarse, hasta la confirmación de la organización este jueves 30 de octubre.

