Copa Ecuador: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca ya tiene fecha para los cuartos de final

El último duelo de los cuartos de final de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Copa-Ecuador target=_blank>Copa Ecuador</a> entre <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> y Deportivo Cuenca ya tiene fecha confirmada</b>, después de que la organización no pudo poner un día para el encuentro al <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/cinco-clubes-ligapro-suspendido-entrenamientos-falta-pagos-2025-FH10357525 target=_blank></a>