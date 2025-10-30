Fútbol Internacional
30 oct 2025 , 11:13

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La Copa Libertadores 2025 ya tiene a su primer finalista con Flamengo, y el segundo se va a definir entre Palmeiras y Liga de Quito.

   
    El Flamengo disputará la final de la Copa Libertadores 2025 y espera conocer a su rival.( EFE )
La Copa Libertadores 2025 empieza a llegar a su fase final, después de unas emocionantes semifinales en la competición, y el encuentro puede tener la sorprendente presencia de Liga de Quito.

Este miércoles 29 de octubre, Flamengo aguantó el empate 0-0 ante Racing para clasificar a la final, después de conseguir una victoria 1-0 en la semifinal de ida.

Por su lado, Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida en Quito; ahora, en Río de Janeiro, la vuelta definirá al segundo finalista.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, pero el horario aún está por confirmarse.

Gonzalo Plata se va a perder la final de la Copa Libertadores 2025 por su expulsión en las semifinales ¿.
Gonzalo Plata se va a perder la final de la Copa Libertadores 2025 por su expulsión en las semifinales ¿. ( EFE )

El segundo finalista de la competición se definirá este jueves 30 de octubre con el duelo entre Palmeiras vs. Liga de Quito, a las 19:30, en el Allianz Parque.

A pesar de alguna información que ha surgido por el posible cambio de sede de Lima a Argentina por la posición política de Perú, la Conmebol confirmó al país vecino como casa de la final.

En la final del 2024, Botafogo se coronó campeón en Buenos Aires, después de vencer 3-1 al Atlético Mineiro.

