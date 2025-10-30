Fútbol Internacional
Estos son los rivales del Arsenal y Chelsea para los cuartos de final de la Copa de la Liga

El Arsenal de Piero Hincapié y el Chelsea de Moisés Caicedo ya conocen sus rivales en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

   
    Piero Hincapié y Moisés Caicedo disputarán los cuartos de final de la Copa de la Liga.( Ecuavisa )
Piero Hincapié y Moisés Caicedo buscan la gloria con sus equipos en Inglaterra, pues los clubes de los dos ecuatorianos ya conocen sus rivales en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

En la ronda previa, el Arsenal se impuso por 2-0 ante el Brighton. En ese encuentro, Piero Hincapié jugó por primera vez como titular con los Gunners y estuvo 70 minutos en la cancha.

Por su lado, el Chelsea venció 4-3 al Wolverhampton. En ese partido, Moisés Caicedo arrancó como suplente e ingresó a la variante al minuto 85 para descansar.

Los rivales del Arsenal y Chelsea para los cuartos de final de la Copa de la Liga

El sorteo de la EFL deparó que el Arsenal jugará ante Crystal Palace en los cuartos de final; mientras que Chelsea frente al Cardiff City.

Piero Hincapié jugó su primer partido como titular con el Arsenal en la Copa de la Liga.
El Crystal Palace es la sorpresa de la competición al eliminar al Liverpool en la ronda previa, además de que se coronó campeón de la FA Cup la temporada pasada.

Los dos clubes se enfrentaron en la Premier League y fue una victoria 1-0 del Arsenal, con gol de Eberechi Eze.

Por su lado, los Blues se enfrentarán al Cardiff City, equipo de la tercera división de Inglaterra y es el único club que no pertenece a la Premier League en esta ronda.

