Con Piero Hincapié de titular, el Arsenal derrotó al Brighton por la Carabao Cup

El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal-fc>Arsenal</a>, con el ecuatoriano <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie>Piero Hincapié </a>como titular, <b>derrotó 2-0 al Brighton p</b>or la cuarta jornada de la<b> Carabao Cup</b>. El defensor tricolor fue reemplazado al minuto 70 por <b>Gabriel Magalhães.</b> Com<b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-consigue-su-primera-titularidad-con-el-arsenal-KH10353669></a> <b></b> <b></b>