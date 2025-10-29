Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 16:18

Con Piero Hincapié de titular, el Arsenal derrotó al Brighton por la Carabao Cup

El Arsenal derrotó 2-0 al Brighton por la cuarta jornada de la Carabao Cup

   
  • Con Piero Hincapié de titular, el Arsenal derrotó al Brighton por la Carabao Cup
    Piero Hincapié en su primer partido como titular con el Arsenal en el partido ante el Brighton por la cuarta jornada de la Carabao Cup( Foto: Arsenal )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal, con el ecuatoriano Piero Hincapié como titular, derrotó 2-0 al Brighton por la cuarta jornada de la Carabao Cup. El defensor tricolor fue reemplazado al minuto 70 por Gabriel Magalhães.

Como era de esperarse, el Arsenal, uno de los principales favoritos para ganar la Premier League, dominó el encuentro de principio a fin. Con una presión alta y un juego dinámico, los Gunners arrinconaron a las Gaviotas.

El primer tiempo finalizó con el marcador 0-0, pero en la etapa de complemento llegaron los goles del conjunto londinense. Al minuto 57, Ethan Nwaneri adelantó a los locales tras una buena jugada colectiva.

Lea también: Piero Hincapié consigue su primera titularidad con el Arsenal

El segundo tanto llegó al minuto 76, cuando Bukayo Saka aprovechó una distracción en la zaga visitante para sentenciar el partido y sellar la victoria por 2-0.

El próximo compromiso del Arsenal será este sábado 1 de noviembre, cuando se enfrente al Burnley por la jornada 10 de la Premier League. El encuentro está programado para iniciar a las 10:00 (hora de Ecuador).

Temas
Piero Hincapié
Brighton
Carabao Cup
Arsenal FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas