29 oct 2025 , 14:05

Piero Hincapié consigue su primera titularidad con el Arsenal

El zaguero ecuatoriano arranca desde el inicio en el encuentro entre el Arsenal y Brighton por la Copa de la Liga.

   
Piero Hincapié tendrá su primera gran oportunidad en el Arsenal. El zaguero ecuatoriano, quien llegó al club Gunner en septiembre de 2025, será titular por primera vez en el duelo de la Copa de la Liga ante el Brighton & Hove Albion.

Desde su presentación, Hincapié ha sumado apenas 9 minutos en el campo con el equipo Gunner. Su adaptación se vio frenada por una lesión que lo mantuvo al margen durante varias semanas.

Tras superar su dolencia, el defensor tricolor recibe finalmente la confianza del cuerpo técnico, que lo alinea desde el inicio para el crucial encuentro eliminatorio.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Brighton por la Copa de la Liga

El partido tendrá inicio a las 14h45 y se podrá ver por las pantallas de Disney +.

