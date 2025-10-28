Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 13:24

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Brighton por la Copa de la Liga

El Arsenal de Piero Hincapié recibirá al Brighton & Hove Albion por la cuarta ronda de la Copa de la Liga.

   
  • Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Brighton por la Copa de la Liga
    El Arsenal de Piero Hincapié jugará en casa frente al Brighton & Hove Albion.( ECUAVISA )
Redacción
El Arsenal recibirá este miércoles al Brighton & Hove Albion en la cuarta ronda de la Copa de la Liga. El equipo visitante busca recuperarse luego de su reciente derrota ante el Manchester United en la Premier League.

Este partido marcará el tercer encuentro consecutivo del Arsenal de Mikel Arteta disputado en el Emirates Stadium, tras haber conseguido este domingo una victoria por la mínima ante el Crystal Palace.

En cuanto a novedades, Piero Hincapié hizo su debut en Premier League contra el Palace, ingresando al minuto 82 en reemplazo del italiano Riccardo Calafiori.

Con la mira puesta en el partido de este miércoles, y considerando que el Arsenal vuelve a jugar este sábado contra el Burnley, existe la oportunidad de que el zaguero ecuatoriano inicie como titular en la Copa de la Liga.

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Brighton por la Copa de la Liga

El encuentro entre el Arsenal y Brighton por la cuarta ronda de la Copa de la Liga tendrá lugar este miércoles 29 de octubre, a las 14:45, por la transmisión de Disney+.

Piero Hincapié con la indumentaria del Arsenal.
Piero Hincapié con la indumentaria del Arsenal. ( REDES )

Los enfrentamientos directos han sido sumamente reñidos, con sus dos partidos más recientes concluyendo en empate.

