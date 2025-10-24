Fútbol Internacional
24 oct 2025 , 11:54

Piero Hincapié puede tener su primer partido como titular con el Arsenal en la Premier League

Piero Hincapié tiene la posibilidad de arrancar como titular durante el encuentro entre Arsenal vs. Crystal Palace por la lesión de Gabriel Magalhães.

   
    Piero Hincapié podrá disputar su primer partido de la Premier League con el Arsenal.( Redes sociales )
Piero Hincapié estuvo varias semanas lesionado con el Arsenal, por lo que no tuvo la oportunidad de sumar minutos, pero el ecuatoriano tiene la posibilidad de disputar su primer partido de la Premier League.

El defensor se quedó afuera de la convocatoria en seis partidos consecutivos; sin embargo, después de su lesión, volvió para enfrentar al Atlético de Madrid y vio el partido desde el banco de suplentes.

Desde el cuerpo técnico de Mikel Arteta están sorprendidos por la rápida recuperación de Piero y su desempeño durante los últimos entrenamientos, por lo que puede sumar sus primeros minutos en la Premier League.

El Arsenal enfrentará al Crystal Palace por la novena jornada del torneo, pero tiene a Gabriel Magalhães con molestias y es duda para disputar el encuentro.

"Gabriel Magalhães tuvo que salir del campo ante el Atlético Madrid con dolores y no ha entrenado desde entonces", dijo el enternador del Arsenal..

Por esa razón, de acuerdo a medios ingleses, Hincapié puede arrancar como titular en la zaga defensiva de los Gunners para el partido.

Piero Hincapié regresó a la convocatoria del Arsenal para enfrentar al Atlético de Madrid por Champions League, pero no jugó.
Piero Hincapié regresó a la convocatoria del Arsenal para enfrentar al Atlético de Madrid por Champions League, pero no jugó. ( Redes sociales )

Hasta ahora, el defensor ha disputado cinco minutos con el conjunto inglés durante la victoria 2-0 al Athletic Club de Bilbao, pero no ha jugado en la Premier League.

El duelo entre el Arsenal y el Crystal Palace se jugará el domingo 26 de octubre, a las 09:00, por la transmisión de Disney+.

