Fecha, hora y dónde ver Wolverhampton vs. Chelsea de Moisés Caicedo por la Copa de la Liga

La cuarta ronda de la Copa de la Liga contará con el duelo <b>entre el Wolverhampton vs. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Chelsea target=_blank>Chelsea</a> de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank>Moisés Caicedo</a></b>, en el estadio Molyneux, en un duelo entre equipos de la Premier League. Los dos clubes<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-chelsea-moises-caicedo-vs-sunderland-premier-league-FB10332106 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/marco-pazos-confirmo-el-nacional-perder-tres-puntos-ligapro-deuda-HG10346203 target=_blank></a>