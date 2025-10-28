Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 13:17

Fecha, hora y dónde ver Wolverhampton vs. Chelsea de Moisés Caicedo por la Copa de la Liga

El Chelsea de Moisés Caicedo visita al Wolverhampton por cuarta ronda de la Copa de la Liga, en el estadio Molineux.

   
    Wolverhampton vs. Chelsea por cuarta ronda de la Copa de la Liga.( Ecuavisa )
La cuarta ronda de la Copa de la Liga contará con el duelo entre el Wolverhampton vs. Chelsea de Moisés Caicedo, en el estadio Molyneux, en un duelo entre equipos de la Premier League.

Los dos clubes juegan en la máxima división de Inglaterra, pero viven realidades diferentes, pues el Wolves aún no gana ningún partido en esta temporada y los Blues compiten en la parte alta de la tabla.

Con nueve jornadas disputadas de la Premier League, el Chelsea ocupa el noveno lugar, tras caer 2-1 ante el Sunderland; mientras que el Wolverhampton está último, sin victorias, y perdió 3-2 ante Burnley.

Fecha, hora y dónde ver Wolverhampton vs. Chelsea por la Copa de la Liga

El encuentro entre el Wolverhampton vs. Chelsea de Moisés Caicedo por la cuarta ronda de la Copa de la Liga se disputará este miércoles 29 de octubre, a las 14:45, por la transmisión de Disney+.

Moisés Caicedo es duda para enfrentar al Wolverhampton por la Copa de la Liga. ( Redes sociales )

El Niño Moi es duda para arrancar como titular, después de que Enzo Maresca informó que el volante terminó el duelo ante Sunderland con molestias físicas.

En el duelo más reciente entre ambos clubes, el pasado 20 de enero, los Blues ganaron por 3-1 con los goles de Adarabioyo, Cucurella y Madueke; descontó Doherty.

En caso de que el Chelsea pase de ronda, el equipo de Moisés Caicedo conocerá su rival el mismo miércoles, después del encuentro entre el Newcastle vs. Tottenham.

