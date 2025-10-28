Fecha, hora y dónde ver Wolverhampton vs. Chelsea de Moisés Caicedo por la Copa de la Liga

La cuarta ronda de la Copa de la Liga contará con el duelo entre el Wolverhampton vs. Chelsea de Moisés Caicedo, en el estadio Molyneux, en un duelo entre equipos de la Premier League.

Los dos clubes juegan en la máxima división de Inglaterra, pero viven realidades diferentes, pues el Wolves aún no gana ningún partido en esta temporada y los Blues compiten en la parte alta de la tabla.

Con nueve jornadas disputadas de la Premier League, el Chelsea ocupa el noveno lugar, tras caer 2-1 ante el Sunderland; mientras que el Wolverhampton está último, sin victorias, y perdió 3-2 ante Burnley.

