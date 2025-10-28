Escándalo en Turquía: 3 700 jugadores son investigados en caso de apuestas deportivas con árbitros

La investigación en torno al supuesto caso de cientos de árbitros de fútbol en Turquía que apostaban en los partidos se está extendiendo a miles de jugadores, informó este martes el canal Habertürk TV.

El pasado lunes 27 de octubre, la Federación Turca de Fútbol (TFF) había denunciado que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de Turquía, 371 tienen cuentas de apuestas y que 152 están apostando activamente, algo vetado por las normas.

Según Habertürk TV, la investigación no solo se dirige contra los árbitros, sino que abarca a unos 3.700 jugadores, no solamente profesionales, un número que aún puede aumentar.

Lea más: Marco Pazos confirmó que El Nacional va a perder tres puntos en la LigaPro por una deuda

El canal agregó que la investigación verificará registros de llamadas telefónicas de árbitros sin cuenta de apuestas a otros que sí apostaban, así como posibles aumentos de ingresos de los árbitros, obligados a declarar sus bienes, o los de sus familiares.