28 oct 2025 , 12:27

Escándalo en Turquía: 3 700 jugadores son investigados en caso de apuestas deportivas con árbitros

La Federación Turca de Fútbol investiga a 3 700 jugadores, después de denunciar que 571 árbitros estaban involucrados con apuestas deportivas.

   
    3 700 futbolistas están siendo investigados por involucrarse en apuestas deportivas.( Redes sociales )
La investigación en torno al supuesto caso de cientos de árbitros de fútbol en Turquía que apostaban en los partidos se está extendiendo a miles de jugadores, informó este martes el canal Habertürk TV.

El pasado lunes 27 de octubre, la Federación Turca de Fútbol (TFF) había denunciado que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de Turquía, 371 tienen cuentas de apuestas y que 152 están apostando activamente, algo vetado por las normas.

Según Habertürk TV, la investigación no solo se dirige contra los árbitros, sino que abarca a unos 3.700 jugadores, no solamente profesionales, un número que aún puede aumentar.

El canal agregó que la investigación verificará registros de llamadas telefónicas de árbitros sin cuenta de apuestas a otros que sí apostaban, así como posibles aumentos de ingresos de los árbitros, obligados a declarar sus bienes, o los de sus familiares.

152 árbitros de Turquía están apostando activamente.
152 árbitros de Turquía están apostando activamente. ( Redes sociales )

Según el reglamento disciplinario de la TFF, los árbitros que hayan apostado en fútbol podrían enfrentar suspensiones de partidos o prohibiciones de arbitrar que van de tres meses a un año.

Por su parte, el diario turco Cumhuriyet, citando fuentes de la TFF, asegura que, como primera medida, la Federación romperá vínculos con los 152 árbitros que apostaban activamente, pero descarta que la Superliga turca vaya a interrumpirse.

Los principales clubes turcos, entre ellos Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas (todo de Estambul), han expresado su apoyo a la investigación de estos casos de apuestas, al destacar la importancia de la transparencia para restablecer la confianza en el fútbol turco.

