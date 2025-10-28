Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 11:06

El nuevo contrato de Willian Pacho, listo para firmarse a finales de 2025

El Paris Saint-Germain busca blindar a Willian Pacho y aspira a renovar su contrato a finales de este año.

   
    PSG ofrecerá nuevo contrato a Willian Pacho. ( REDES )
William Pacho, quien llegó al Paris Saint-Germain procedente del Eintracht Frankfurt en 2024 por una cifra cercana a los USD 40 millones, está a punto de asegurar su futuro a largo plazo en la capital francesa.

Aunque el contrato actual del ecuatoriano es válido hasta junio de 2029, la dirigencia parisina busca extenderlo y mejorar sus condiciones significativamente.

Según el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el PSG espera que el nuevo vínculo, válido por los próximos cinco años, se firme a finales de 2025. El periodista confirmó señalando que "se considera solo cuestión de tiempo".

Lea: Sin Moisés ni Pacho: estos son los nominados al mejor once del FIFPRO 2025

El nuevo contrato no solo añadirá un año al compromiso, sino que incluirá una mejora salarial sustancial para el zaguero. Actualmente, Pacho cobra alrededor de USD 4,5 millones anuales, una cifra que el club planea incrementar para reflejar su valor en el mercado.

Desde su llegada, el defensor nacido en Esmeraldas ha incrementado de mercado, en Transfermarkt se ha disparado de USD 40 millones a USD 75 millones, consolidándolo como una pieza fundamental en el proyecto del PSG.

Noticias
