El nuevo contrato de Willian Pacho, listo para firmarse a finales de 2025

William Pacho, quien llegó al Paris Saint-Germain procedente del Eintracht Frankfurt en 2024 por una cifra cercana a los USD 40 millones, está a punto de asegurar su futuro a largo plazo en la capital francesa.

Aunque el contrato actual del ecuatoriano es válido hasta junio de 2029, la dirigencia parisina busca extenderlo y mejorar sus condiciones significativamente.

Según el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el PSG espera que el nuevo vínculo, válido por los próximos cinco años, se firme a finales de 2025. El periodista confirmó señalando que "se considera solo cuestión de tiempo".

