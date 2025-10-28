Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 14:16

William Saliba es baja para enfrentar al Brighton

Mikel Arteta confirmó la baja del central William Saliba dando la posibilidad del debut de Piero Hincapié.

   
    Mikel Arteta confirmó la baja del central William Saliba. ( INTERNET )
El entrenador español Mikel Arteta habló en rueda de prensa y declaró que el zaguero francés William Saliba y el extremo Gabriel Martinelli se perderán el partido de cuarta ronda de la Copa de la Liga de este miércoles contra Brighton & Hove Albion debido a lesiones.

Saliba fue reemplazado por el español Cristhian Mosquera en el entretiempo y el brasileño Martinelli salió con dificultad del campo después de la culminación del encuentro frente al Crystal Palace de este domingo.

Lea más: El nuevo contrato de Willian Pacho, listo para firmarse a finales de 2025

"Saliba está fuera. Lo estamos evaluando, pero no participará en este partido y Martinelli también será baja. Tenemos que hacerle más pruebas para ver la gravedad de la lesión, pero este partido será demasiado pronto para él", declaró Arteta a la prensa.

Con la baja del francés y la leve lesión de Riccardo Calafiori, Piero Hincapié podría salir desde el inicio siendo esta su primera titularidad con el equipo Gunner.

Piero Hincapié en el entrenamiento de este martes con el Arsenal.
Piero Hincapié en el entrenamiento de este martes con el Arsenal. ( REDES )
