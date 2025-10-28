William Saliba es baja para enfrentar al Brighton

El entrenador español Mikel Arteta habló en rueda de prensa y declaró que el zaguero francés William Saliba y el extremo Gabriel Martinelli se perderán el partido de cuarta ronda de la Copa de la Liga de este miércoles contra Brighton & Hove Albion debido a lesiones.

Saliba fue reemplazado por el español Cristhian Mosquera en el entretiempo y el brasileño Martinelli salió con dificultad del campo después de la culminación del encuentro frente al Crystal Palace de este domingo.

Lea más: El nuevo contrato de Willian Pacho, listo para firmarse a finales de 2025

"Saliba está fuera. Lo estamos evaluando, pero no participará en este partido y Martinelli también será baja. Tenemos que hacerle más pruebas para ver la gravedad de la lesión, pero este partido será demasiado pronto para él", declaró Arteta a la prensa.

Con la baja del francés y la leve lesión de Riccardo Calafiori, Piero Hincapié podría salir desde el inicio siendo esta su primera titularidad con el equipo Gunner.