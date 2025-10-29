Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 20:50

Así fue el banderazo de la hinchada de Liga de Quito previo al partido ante Palmeiras

Este jueves 30 de octubre, se disputará la semifinal de vuelta entre Palmeiras contra Liga de Quito

   
  • Así fue el banderazo de la hinchada de Liga de Quito previo al partido ante Palmeiras
    Imagen referencial de los hinchas de Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado( Foto: Liga de Quito )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La hinchada de Liga de Quito acudió al hotel donde se hospeda el equipo para mostrar su apoyo con banderas, cánticos y bengalas, de cara al partido que disputará este jueves 30 de octubre ante Palmeiras, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores.

Los jugadores salieron a las afueras del hotel para agradecer el respaldo de sus seguidores, aplaudieron y compartieron algunos momentos con ellos, en la víspera del que será el partido más importante de la temporada para los albos.

En el encuentro de ida, Liga de Quito venció 3-0 al conjunto paulista, que para muchos es uno de los favoritos a ganar la Copa Libertadores debido a su gran inversión económica, ya que su plantilla está valorada en USD 220 millones.

Lea también: Liga de Quito frena ofertas por Gabriel Villamil y se enfoca en la Copa Libertadores 2025

Los goles de aquel compromiso fueron obra de Gabriel Villamil, en dos ocasiones, y de Lisandro Alzugaray, quien selló la contundente victoria en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El ambiente previo al duelo de revancha refleja la ilusión de la hinchada universitaria, que sueña con volver a una final continental después de 17 años. El equipo dirigido por Tiago Nunes busca repetir la hazaña de 2008, cuando Liga conquistó su primera Copa Libertadores.

El partido de vuelta ante Palmeiras, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 30 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.

Temas
Copa Libertadores
Liga de Quito
Palmeiras
hinchas
Ecuador
Noticias
Recomendadas