Liga de Portoviejo es el primer club en avanzar a los cuartos de final del Ascenso Nacional

<b>Liga de Portoviejo</b> se convirtió en el primer equipo en asegurar su pase a los cuartos de final del <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-jugara-vuelta-octavos-final-ascenso-nacional-PG10345749>Ascenso Nacional 2025</a></b>, tras imponerse en el marcador global 2-1 a <b>Liga Deportiva de Cuenca.</b> Aunque La <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-palmeiras-liga-quito-semifinal-vuelta-resultado-copa-libertadores-PE10360258></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>