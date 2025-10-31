Fútbol Nacional
31 oct 2025 , 07:34

Liga de Portoviejo es el primer club en avanzar a los cuartos de final del Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo se convirtió en el primer equipo en asegurar su pase a los cuartos de final del Ascenso Nacional 2025, tras imponerse en el marcador global 2-1 a Liga Deportiva de Cuenca.

   
  • Liga de Portoviejo es el primer club en avanzar a los cuartos de final del Ascenso Nacional
    LDUP, club clasificado a los cuartos de final.( LDUP )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Portoviejo se convirtió en el primer equipo en asegurar su pase a los cuartos de final del Ascenso Nacional 2025, tras imponerse en el marcador global 2-1 a Liga Deportiva de Cuenca.

Aunque La Capira cayó 1-0 en el partido de vuelta disputado este jueves en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, hizo valer su victoria 2-0 en la ida para sellar la clasificación y mantener vivo su sueño de ascender a la Serie B 2026.

Lea: Palmeiras remota a Liga de Quito y jugará la final de la Copa Libertadores

El encuentro inició con un planteamiento ofensivo de Liga de Portoviejo, que buscó sorprender con la velocidad de Jackson Landázuri por la banda izquierda. Sin embargo, con el paso de los minutos, los locales tomaron el control del balón y generaron peligro en varias oportunidades.

A los 24 minutos, un centro de Carlos Soreano desde la derecha terminó en gol en propia puerta de Joel Quinteros, que desvió el balón y venció a su arquero Manuel Mendoza. Ese tanto le dio esperanza a los cuencanos, que necesitaron solo un gol más para igualar la serie.

En la segunda mitad, el conjunto local se volcó al ataque, pero la solidez defensiva de Portoviejo y las intervenciones seguras de Mendoza impidieron que el marcador se ampliara. El técnico Raúl Duarte realizó variantes tácticas para fortalecer el mediocampo e intentar equilibrar el juego, finalmente el resultado no se movió.

Con el 1-0 final, Liga de Portoviejo avanzó a los cuartos de final gracias a su triunfo 2-0 en la ida. Duarte destacó la actitud y el orden defensivo de sus jugadores, que supieron resistir la presión en condición de visitantes.

En la siguiente fase, La Capira enfrentará al ganador del duelo entre Guaranda FC y Africando FC, cuyo partido de vuelta se disputará este domingo 2 de noviembre a las 11h00.

Temas
Liga de Portoviejo
Ascenso Fútbol
Segunda Categoría
Portoviejo
Noticias
Recomendadas