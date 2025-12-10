Fútbol Nacional
Emelec suma una nueva prohibición de inscribir fichajes por deuda con Ismael Rescalvo

El entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, reclamó ante la FIFA por una deuda de Emelec e impuso una nueva prohibición de inscribir fichajes por los valores pendientes.

   
    Ismael Rescalvo demandó a Emelec por valores pendientes.( API )
La llegada de Jorge Guzmán a la presidencia de Emelec parecía ser el fin de los problemas del bombillo para inscribir fichajes en la FIFA; sin embargo, el club cuenta con siete inhabilitaciones y una de ellas es de Ismael Rescalvo.

A mitad de año, la directiva azul pagó y llegó a acuerdos para poder inscribir a una gran cantidad de traspasos; no obstante, pocos meses después volvieron a aparecer los problemas.

Ahora, este 10 de diciembre, Emelec fue notificado por la FIFA por el incumplimiento de pago al entrenador de Barcelona SC, por lo que se sumó una nueva prohibición para inscribir fichajes.

Lea más: Alexander González: "La realidad es que ni seguro médico tenemos en Emelec"

El entrenador español llegó al bombillo en el 2019 y abandonó el club en el 2022 con un vicecampeonato en su paso por el club. Actualmente, Rescalvo dirige a Barcelona SC.

Emelec llegó a un acuerdo con Ismael Rescalvo para pagarle USD 870 000 en 48 cuotas
Emelec llegó a un acuerdo con Ismael Rescalvo para pagarle USD 870 000 en 48 cuotas ( API )

Para la rescisión de su contrato, Emelec llegó a un acuerdo para cancelar USD 870 000 en 48 cuotas al entrenador, desde enero del 2023, además le otorgó USD 60 000 por la firma del convenio.

Lea más: Independiente del Valle fichó a Djorkaeff Reasco para el 2026, confirmó su presidente

Es decir, el bombillo le paga a Rescalvo alrededor de USD 16 000 mensualmente desde su salida del club, algo que en este mes no canceló y la demanda ascendió a la FIFA.

Con la sanción de la FIFA por la deuda con el estratega, el cuadro azul acumula siete impedimentos para registrar nuevos jugadores para el armado del plantel del 2026.

