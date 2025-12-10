Emelec suma una nueva prohibición de inscribir fichajes por deuda con Ismael Rescalvo

La llegada de Jorge Guzmán a la presidencia de Emelec parecía ser el fin de los problemas del bombillo para inscribir fichajes en la FIFA; sin embargo, el club cuenta con siete inhabilitaciones y una de ellas es de Ismael Rescalvo.

A mitad de año, la directiva azul pagó y llegó a acuerdos para poder inscribir a una gran cantidad de traspasos; no obstante, pocos meses después volvieron a aparecer los problemas.

Ahora, este 10 de diciembre, Emelec fue notificado por la FIFA por el incumplimiento de pago al entrenador de Barcelona SC, por lo que se sumó una nueva prohibición para inscribir fichajes.

El entrenador español llegó al bombillo en el 2019 y abandonó el club en el 2022 con un vicecampeonato en su paso por el club. Actualmente, Rescalvo dirige a Barcelona SC.