Emelec suma una nueva prohibición de inscribir fichajes por deuda con Ismael Rescalvo

La llegada de Jorge Guzmán a la presidencia de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a> parecía ser el fin de los problemas del bombillo para inscribir fichajes en la FIFA; sin embargo, el <b>club cuenta con siete inhabilitaciones y una<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Ismael-Rescalvo target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/alexander-gonzalez-realidad-ni-seguro-medico-emelec-NA10544009 target=_blank></a> <b></b>