Edison Caicedo jugará su último partido con El Nacional ante Barcelona SC y firmará con Liga de Portoviejo

La presidente de Liga de Portoviejo, Mónica Zamora, reveló que Edison Caicedo se sumará a la Capira, después de jugar con El Nacional ante Barcelona SC por la LigaPro.

   
    Edison Caicedo jugará con Liga de Portoviejo.( Redes socialesE )
El Nacional perderá a otro de sus jugadores importantes para lo restante temporada y dejará el club para sumarse a un equipo de Segunda Categoría, después de la próxima fecha del torneo.

La presidenta de Liga de Portoviejo, Mónica Zamora, confirmó el refuerzo de Edison Caicedo para buscar el ascenso a la Serie B desde la Segunda Categoría.

La directiva señaló a Mundo Deportivo que Caicedo se convertirá en nuevo jugador de la Capira, después de la jornada 24 de la LigaPro.

Durante la semana, el volante viajó a Portoviejo para formar parte de una sesión de entrenamiento del club.

Edison Caicedo saldrá de El Nacional para jugar en Liga de Portoviejo.
Edison Caicedo saldrá de El Nacional para jugar en Liga de Portoviejo. ( Redes sociales )

El jugador de 35 años jugará su último partido con El Nacional ante Barcelona SC este domingo 10 de agosto, a las 18:00, por la transmisión de Zapping.

Liga de Portoviejo avanzó a la final del torneo provincial de Ascenso en Manabí, tras vencer 5-1 al Politécnico.

Para buscar el ascenso en este 2025, la Capira se reforzó con Pedro Pablo Perlaza, Joel Quintero, Brayan Angulo y Guillermo Rendón.

