¿Quién fue el último ecuatoriano en ser nominado al Balón de Oro?

Este jueves 7 de agosto se conoció los 30 nominados para el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/balon-de-oro target=_blank>Balón de Oro</a>, pero ningún ecuatoriano apareció en el listado y ya son <b>19 años desde que el último compatriota que estuvo nombrado para ganar</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/en-vivo-nominados-al-balon-de-oro-2025-FH9900326 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/balon-de-oro-2025-psg-y-chelsea-estan-nominados-al-mejor-club-del-ano-LH9900591 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-chelsea-moises-caicedo-vs-psg-willian-pacho-resultado-final-mundial-de-clubes-EE9745035 target=_blank></a></b>