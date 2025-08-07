Fútbol Internacional
07 ago 2025 , 09:13

¿Quién fue el último ecuatoriano en ser nominado al Balón de Oro?

La revista France Football reveló los 30 nominados para el Balón de Oro 2025 y Ecuador no vuelve a tener ningún jugador con posibilidad de ganar el premio.

   
    Ningún ecatoriano fue nominado para el Balón de Oro 2025.( Redes sociales )
Este jueves 7 de agosto se conoció los 30 nominados para el Balón de Oro, pero ningún ecuatoriano apareció en el listado y ya son 19 años desde que el último compatriota que estuvo nombrado para ganar el premio.

A pesar de las grandes temporadas de Willian Pacho con el PSG y Moisés Caicedo con el Chelsea, ambos no aparecieron entre los nombres para ganar el premio.

El defensor ecuatoriano ganó el triplete con el cuadro parisino, al ganar la Ligue 1, Copa de Francia y la Champions League, siete de sus compañeros sí fueron nominados.

Por su lado, el Niño Moi conquistó el Mundial de Clubes y la Conference League, pero solamente Cole Palmer, del Chelsea, fue nombrado.

El último ecuatoriano en ser nominado al Balón de Oro fue Édison Méndez en el 2006, cuando era una de las grandes estrellas del PSV en Países Bajos.

Édison Méndez es el único ecuatoriano en ser nominado al Balón de Oro.
Édison Méndez es el único ecuatoriano en ser nominado al Balón de Oro. ( Redes sociales )

Hasta ahora, el kinito sigue siendo el único ecuatoriano en ser considerado para ganar el premio más importante individual del fútbol mundial.

En esa edición, Fabio Cannavaro ganó el premio, Gianluigi Buffon fue segundo y Thierry Henry quedó tercero.

