Liga de Portoviejo avanza en la Segunda Categoría con gol de Brayan Angulo

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/brayan-angulo-pedro-pablo-perlaza-jugaran-liga-de-portoviejo-segunda-categoria-ecuador-XC9848110>Brayan Angulo</a></b> llevó a <b>Liga de Portoviejo</b> a la siguiente ronda de la Segunda Categoría al anotar en el empate 1-1 contra Politécnico (5-1 en el global), en el torneo provincial de <b>Ascenso en Manabí.</b> Ang <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/pedro-pablo-perlaza-es-nuevo-refuerzo-de-liga-de-portoviejo-CJ9865433></a></b> <b></b>