07 ago 2025 , 06:54

Liga de Portoviejo avanza en la Segunda Categoría con gol de Brayan Angulo

Brayan Angulo llevó a Liga de Portoviejo a la siguiente ronda de la Segunda Categoría al anotar en el empate 1-1 contra Politécnico (5-1 en el marcador global), por el torneo provincial de Ascenso en Manabí.

   
    Brayan Angulo, celebrando su gol.( LDUP )
Angulo firmó el 1-1 al minuto 75 en el estadio Reales Tamarindos por medio de un fuerte remate esquinado que le permitió poner la calma en el marcador.

Lea: Pedro Pablo Perlaza es nuevo refuerzo de Liga de Portoviejo

El partido de ida terminó 4-0 a favor del cuadro verdiblanco, por lo que terminó siendo una goleada amplia en el marcador global.

Con el resultado, el conjunto de la Capira selló su pase a las semifinales y espera por su rival como uno de los favoritos a representar a su provincia a nivel nacional.

Cabe recordar que los enfrentamientos se definirán según el puntaje acumulado: primero contra cuarto y segundo contra tercero.

El año pasado, Liga de Portoviejo fue campeón provincial y llegó hasta las semifinales de los playoffs nacional, donde fue eliminado por 22 de Julio en la vía de los penales.

