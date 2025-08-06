Independiente del Valle derrotó a Imbabura y se clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador

Fútbol Nacional
Independiente del Valle, con gol del joven Yandri Vásquez, derrotó a Imbabura en el estadio Olímpico de Ibarra y se clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador.

El conjunto negriazul atraviesa un gran momento futbolístico: es líder de la LigaPro, acaba de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Ecuador y también disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para este compromiso, Los Rayados del Valle alinearon un equipo alterno, reservando a varias de sus figuras debido a la intensa carga de partidos.

El único tanto del partido llegó en la primera mitad, tras una excelente asistencia de Darwin Guagua, que dejó a Yandri Vásquez en posición de definir con sutileza y marcar su primer gol en la Copa Ecuador.

Luego, Michael Hoyos pudo extender la ventaja para el equipo de Sangolquí, por medio de un penal, pero su remate fue atajado por el portero Patrik Minda.

El próximo compromiso de Independiente del Valle será este sábado 9 de agosto, cuando reciba a Manta FC por la jornada 24 de la LigaPro. El encuentro se jugará a las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.

