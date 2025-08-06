Guayaquil City eliminó a Mushuc Runa de la Copa Ecuador y agrava su crisis

Mushuc Runa no levanta cabeza. El equipo del Ponchito, que ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de la LigaPro, ahora también quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador tras perder 2-1 ante Guayaquil City.

Debido a la acumulación de partidos, Mushuc Runa presentó un equipo alterno. Este sábado 9 de agosto enfrentará a Libertad por la LigaPro, y el martes 12 de agosto se medirá ante Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Guayaquil City, actualmente en la Serie B del fútbol ecuatoriano, dio la sorpresa al imponerse en el estadio Christian Benítez y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El primer gol llegó tras un contragolpe: Édison Mera eludió a un defensor rival y sacó un potente remate que terminó en el fondo del arco. Más tarde, Manu Palma amplió la ventaja para el conjunto guayaquileño.

Sobre el final del partido, Jonathan Dos Santos marcó el descuento para la visita con un cabezazo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del plantel, el Ponchito no logró remontar el marcador, ya que poco después Miller Bolaños sentenció el encuentro con el 3-1 definitivo.

Mushuc Runa atraviesa una crisis futbolística. El entrenador Éver Hugo Almeida fue cesado de su cargo por los malos resultados, pero su reemplazante, Fabián Frías, tampoco ha logrado revertir la situación. El equipo es uno de los principales candidatos al descenso a la Serie B.