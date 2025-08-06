Superclásico quiteño: conoce los precios de las entradas para Aucas vs. Liga de Quito

Aucas, a través de sus redes sociales, anunció los precios de las entradas para este esperado compromiso:

Este sábado 9 de agosto se jugará una nueva edición del Superclásico quiteño entre Sociedad Deportiva Aucas y Liga de Quito , por la fecha 24 de la LigaPro. El encuentro se disputará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

⚽️ ¡AUQUISTA DE CORAZÓN! Se viene el #SúperClásico Aucas vs Liga y tu apoyo será fundamental! 💪😉 Este sábado jugamos en casa 🏟 Ya puedes adquirir tus entradas 🎫 para alentar a #Papá en su partido ante Liga éste 09 de agosto 🏟 😉 Los boletos ya están a la venta 👌en el... pic.twitter.com/93VHn7knrk

Los aficionados que deseen asistir al estadio pueden adquirir sus boletos en línea a través del siguiente enlace: www.tickets.superticket.ec

El cuadro oriental llega con sed de revancha, luego de la dura goleada 6-2 sufrida ante Universidad Católica en la jornada anterior. Por su parte, Liga de Quito buscará sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el liderato, que actualmente ostenta Independiente del Valle.

El Superclásico quiteño será transmitido en vivo por Ecuavisa, Ecuavisa Play y Ecuavisa.com.