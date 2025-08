¿Cuál hinchada del fútbol ecuatoriano es más exigente? Esto dijo el Tin Angulo

José Tin Angulo, actual jugador de Emelec, ha tenido una larga experiencia por el fútbol ecuatoriano y habló de la exigencia de las hinchadas de los equipos que ha pasado.

El atacante se centró en su experiencia en Barcelona SC, Independiente del Valle y Liga de Quito, pero consideró que él nunca sintió la presión de los clubes.

“Cuando yo estuve en Barcelona, me acuerdo de que era en pandemia, no había hinchada en el estadio, no podía entrar la gente”, reconoció el atacante a El Canal del Fútbol.

Sin embargo, Angulo aclaró que “sé que la hinchada de Barcelona es bastante fuerte, pero gracias a Dios, pero también nos iba yendo bien porque ese año fue que ganamos el título”. Angulo estuvo en el 2020 para ser campeón.