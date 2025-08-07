Fútbol Internacional
07 ago 2025 , 10:16

El consejo de Iván Hurtado a Joel Ordóñez para elegir su próximo equipo

El exjugador de la selección de Ecuador, Iván Hurtado, aconsejó a Joel Ordóñez sobre su decisión de firmar por el Olympique de Marsella o el Al Hilal.

   
    Joel Ordóñez puede jugar en el Olympique de Marsella o Al Hilal.( Redes sociales )
Joel Ordóñez tiene varias alternativas para continuar su carrera profesional en este mercado de fichajes, y recibió un consejo del excapitán de la selección de Ecuador.

Iván Hurtado se pronunció por la posibilidad de Ordóñez para firmar por el Al Hilal o el Olympique de Marsella. El exjugador tiene claro el que debe ser el destino de Joel.

Yo, de Joel Ordóñez, me voy a Arabia Saudita, porque él es un profesional del fútbol, tiene su familia, tendrá sueños. El día de mañana se retirará del fútbol y tiene que pensar en su estabilidad económica”, dijo Hurtado en El Canal del Futbol.

El Bam Bam explicó que “la profesión del futbolista es corta y si no sabes hacer las cosas bien, puedes tener muchos problemas”, señalado las cosas que deberá priorizar.

Iván Hurtado aconsejó a Joel Ordóñez a firmar con Al Hilal.
Iván Hurtado aconsejó a Joel Ordóñez a firmar con Al Hilal. ( Redes sociales )

Iván señaló que “ahora hay una posibilidad, le están ofreciendo más dinero, un mejor contrato, yo me iría al fútbol saudí", apuntó.

Finalmente, el excapitán de la Tri destacó el actual nivel del campeonato de Arabia Saudita. "Es un fútbol competitivo, con grandes figuras, están pagando bien, los ojos del mundo están puestos en dicho país”, cerró.

Joel Ordóñez es buscado por el Olympique de Marsella, pero aún no llega a un acuerdo con el Club Brujas; mientras que Al Hilal sigue al defensor para su fichaje.

