Deportivo Quito venció 2-0 a AV25 y jugará la final de la Segunda Categoría de Pichincha

Deportivo Quito finalizó en el primer lugar del Grupo B con 16 puntos y disputará la final del torneo frente a Aampetra.

   
    Deportivo Quito venció 2-0 a AV25 en el estadio Olímpico Atahualpa por la Segunda Categoría de Pichincha( Foto: AV25 )
El sueño de ascender a la Serie B del fútbol ecuatoriano sigue intacto para Deportivo Quito. El conjunto azulgrana venció 2-0 a AV25, equipo fundado por Antonio Valencia, y se clasificó a la final del torneo provincial de Segunda Categoría de Pichincha.

El compromiso no fue sencillo. El equipo capitalino enfrentó a un rival competitivo que buscó quedarse con los tres puntos en el estadio Olímpico Atahualpa, pero no logró concretar sus oportunidades.

Deportivo Quito mostró solidez táctica y fue efectivo al momento de atacar. Los goles chullas llegaron en la segunda mitad gracias a las anotaciones de William Ocles y Washington Jaramillo.

Con este resultado, el conjunto quiteño finalizó en el primer lugar del Grupo B con 16 puntos y disputará la final del torneo frente a Aampetra.

Además, con esta victoria, Deportivo Quito aseguró su clasificación a los playoffs del Ascenso Nacional, donde buscará dar un paso más hacia su anhelado regreso a la Serie B.

