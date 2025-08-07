Fútbol Internacional
07 ago 2025 , 09:44

Flamengo de Gonzalo Plata quedó eliminado de la Copa de Brasil

El Flamengo de Gonzalo Plata fue eliminado de la Copa de Brasil por el Atlético Mineiro de Alan Franco por los octavos de final de la Copa de Brasil.

   
El Flamengo de Gonzalo Plata fracasó en su primer objetivo de la temporada, pues el Fla cayó ante el Atlético Mineiro de Alan Franco en los octavos de final de la Copa de Brasil.

Los dirigidos de Filipe Luis cayeron 1-0 en la ida, pero consiguieron la victoria por 1-0 en la vuelta para forzar el partido a penales.

Plata fue clave para llevar el juego a la definición por pena máxima, ya que asistió un pase filtrado, después de una gran conexión colectiva para que Everton anote el único gol del encuentro.

El ecuatoriano fue sustituido por Giorgian De Arrascaeta al minuto 65, por lo que no llegó a la tanda; mientras que Alan Franco estuvo todo el partido y dominó el medio del campo.

Por la temporada pasada, el equipo de Plata venció al Mineiro en la final de la Copa de Brasil para quedarse con el torneo.

En la tanda de penales, Samuel Lino y Wallace fallaron sus disparos. El Mineiro ganó la serie por 4-3 ante el Fla.

Ahora, Flamengo buscará mantenerse líder con la Liga de Brasil con 37 puntos; mientras que jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre el próximo 13 de agosto.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol brasileño
Gonzalo Plata
Flamengo
Alan Franco
Atlético Mineiro
Brasil
Ecuador
Noticias
