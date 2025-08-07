Fútbol Nacional
07 ago 2025 , 12:20

Mushuc Runa analiza la salida de Fabián Frías y busca a su tercer entrenador del 2025

La eliminación del Mushuc Runa de la Copa Ecuador y su mal presente en la LigaPro puede determinar la salida de Fabián Frías.

   
    Fabián Frías lleva tres partidos como entrenador del Mushuc Runa.( API )
El Mushuc Runa no mejoró desde la salida de Éver Hugo Almeida y la llegada de Fabián Frías al club, por lo que están analizando el despido del estratega.

Frías solamente lleva tres partidos en el cargo del ponchito, pero los partidos han sido derrotas y siguen cayendo en la tabla de posiciones.

El Mushuc Runa cayó 1-0 ante Técnico Universitario, 2-1 ante Liga de Quito y quedó eliminado de la Copa Ecuador ante Guayaquil City en los 16 avos de final.

Por esos motivos, según el periodista Carlos Múñoz, el ponchito está analizando el despido de Frías y la directiva ya tiene pactada una conversación con su reemplazo.

La directiva de Alfonso Chango organizó una reunión con Paúl Vélez para la posibilidad de que asuma el cargo como nuevo entrenador.

Mushuc Runa es último en la LigaPro y quedó eliminado en la Copa Ecuador.
Mushuc Runa es último en la LigaPro y quedó eliminado en la Copa Ecuador. ( API )

En la tabla de posiciones de la LigaPro, el Mushuc Runa es último con 17 puntos, a siete unidades para salir del cuadrangular del descenso.

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ponchito se medirá ante Independiente del Valle el próximo 12 de agosto y 19 de agosto.

