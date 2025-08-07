Mushuc Runa analiza la salida de Fabián Frías y busca a su tercer entrenador del 2025

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-chelsea-moises-caicedo-vs-bayer-leverkusen-piero-hincapie-amistoso-KJ9902048 target=_blank>Fecha, hora y dónde ver Chelsea de Moisés Caicedo vs. Bayer Leverkusen de Piero Hincapié en amistoso</a> En la tabla de posiciones de la LigaPro, el <b>Mushuc Runa es último con 17 puntos,</b> a siete <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mushuc-runa-hara-de-local-ante-idv-en-el-olimpico-atahualpa-de-quito-por-la-copa-sudamericana-NH9876960 target=_blank></a><b></b>