07 ago 2025 , 10:51

Felipe Caicedo regresó a los entrenamientos de Barcelona SC

Felipe Caicedo volvió a entrenar con normalidad, después de no ser convocado para enfrentar a Orense SC en la fecha 23 de la LigaPro.

   
    Felipe Caicedo volverá a los convocados de Barcelona SC para el próximo juego.( Redes sociales )
Barcelona SC recupera varios jugadores para la próxima fecha de la LigaPro, pues buscarán mantener el buen momento que viven con la victoria por 2-0 ante Orense SC.

Los toreros no pudieron contar con Felipe Caicedo, ni Álex Rangel para medirse ante los machaleños, pero los dos futbolistas están a las órdenes de Ismael Rescalvo.

El defensor ya entrenó con normalidad, después de varias semanas de baja y es opción para reemplazar a Gastón Campi, quien está suspendido para el próximo juego por acumulación de amarillas.

Por su lado, Felipao regresó a las prácticas del club, tras no ser convocado para enfrentar al Orense por molestias.

Álex Rangel ya se recuperó de su última lesión con Barcelona SC.
Álex Rangel ya se recuperó de su última lesión con Barcelona SC. ( Redes sociales )

Además de la vuelta del atacante, José David Contreras ya entró a la última etapa de su proceso de recuperación con trabajos diferenciados en la cancha, según el periodista Kevin Suárez.

Barcelona SC visitará a El Nacional este domingo 10 de agosto, a las 18:00, por la transmisión de Zapping.

En el primer encuentro entre ambos clubes al inicio de la temporada, los toreros se impusieron por 1-0 con gol de Octavio Rivero.

