Nueve clubes siguen en la puja por el hexagonal final de la LigaPro

Nueve de los dieciséis clubes de la LigaPro continuarán desde este viernes una apretada puja por acceder al hexagonal final del que saldrá el campeón de 2025 y los clasificados locales para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2026.

Los equipos que pelean por el título y los billetes internacionales actualmente son Independiente del Valle, que es líder con 49 puntos; Liga de Quito, que acumula 43; Barcelona SC, 41; Orense SC, 37, Deportivo Cuenca y Aucas, con 35 puntos cada uno; Universidad Católica y Libertad, con 34 cada uno, y Emelec, con 31.

La vigésima cuarta fecha comenzará este viernes con el crucial enfrentamiento entre Orense y Universidad Católica, comandados por los atacantes Agustín Herrera y Byron Palacios, respectivamente.

El Independiente del Valle es el que tiene mayor opción de llegar en el primer puesto de la tabla de posiciones al final de las 30 fechas y su principal objetivo será obtener un billete local para la fase de grupos de la Libertadores de 2026.

El equipo del Valle deberá decidir si cuida el sábado ante el Manta a sus principales figuras y los reserva para los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo martes contra el también ecuatoriano Mushuc Runa, o si sale a defender el liderato de la LigaPro.

Entretanto, Liga Deportiva Universitaria de Quito, liderado por el haitiano Ricardo Adé y el chileno Fernando Cornejo, chocará ante el Aucas en un determinante enfrentamiento para ambos, ya que Liga busca seguir a la caza del Independiente, y Aucas defender el sexto puesto.

El Barcelona, comandado por su goleador ecuatoriano Janner Corozo, visitará a El Nacional que, a pesar de estar envuelto en una prolongada crisis económica y futbolística, tratará de quedarse con la victoria para alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

El Deportivo Cuenca buscará cuidar el quinto lugar en su visita a Emelec, que saldrá por su cuarta victoria consecutiva, tras empezar a superar una complicada situación futbolística al mando del técnico argentino Guillermo Duró.