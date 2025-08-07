Fútbol Internacional
07 ago 2025 , 11:49

Chelsea vs. Bayer Leverkusen: fecha y dónde ver a Moisés Caicedo ante Piero Hincapié

Amistodo europeo con toque ecuatoriano: El Chelsea de Moisés Caicedo disputará su primer amistoso de la pretemporada ante el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié.

   
  • Chelsea vs. Bayer Leverkusen: fecha y dónde ver a Moisés Caicedo ante Piero Hincapié
    Chelsea enfrentará al Bayer Leverkusen por un amistoso.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Chelsea de Moisés Caicedo comenzó la pretemporada en esta semana y ya tiene pactado su primer amistoso para volver tener actividad, después de haber quedado campeón del Mundial de Clubes.

Los blues alzaron el título del torneo de la FIFA al vencer al PSG de Willian Pacho, pero empiezan su pretemporada enfrentando al equipo de otro ecuatoriano, el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié.

Para los alemanes, este será su último partido preparatorio, tras haber disputado cuatro partidos, con tres victorias y una derrota.

Lea más: ¿Quién fue el último ecuatoriano en ser nominado al Balón de Oro?

Fecha, hora y dónde ver Chelsea vs. Bayer Leverkusen

El partido entre el Chelsea y el Bayer Leverkusen se disputará este viernes 8 de agosto, en Londres, a las 13:00 de Ecuador. La transmisión estará a cargo de DAZN.

Moisés Caicedo se medirá con Piero Hincapié en un amistoso.
Moisés Caicedo se medirá con Piero Hincapié en un amistoso. ( Redes sociales )

Hasta ahora, Piero Hincapié solamente ha sumado 60 minutos en la pretemporada, en dos partidos ante el Pisa y el Fortuna.

Lea más: El consejo de Iván Hurtado a Joel Ordóñez para elegir su próximo equipo

Después del amistoso contra el Chelsea, el Leverkusen arrancará su temporada, ya que enfrentará al Grobaspach por la primera ronda de la Copa de Alemania, el próximo 15 de agosto.

Por su parte, los blues tendrán su segundo y último amistoso ante el AC Milan el domingo 10 de agosto, a las 09:00 de Ecuador.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Amistosos
Moisés Caicedo
Piero Hincapié
Bayer Leverkusen
Chelsea
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas