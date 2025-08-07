Chelsea vs. Bayer Leverkusen: fecha y dónde ver a Moisés Caicedo ante Piero Hincapié

El Chelsea de Moisés Caicedo comenzó la pretemporada en esta semana y ya tiene pactado su primer amistoso para volver tener actividad, después de haber quedado campeón del Mundial de Clubes.

Los blues alzaron el título del torneo de la FIFA al vencer al PSG de Willian Pacho, pero empiezan su pretemporada enfrentando al equipo de otro ecuatoriano, el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié.

Para los alemanes, este será su último partido preparatorio, tras haber disputado cuatro partidos, con tres victorias y una derrota.

