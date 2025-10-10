Fútbol Nacional
10 oct 2025 , 10:15

Carlos Alfaro Moreno: “El entorno de Javier Rabanal está permanentemente preocupado de Barcelona SC”

El ex director deportivo de Barcelona SC, Carlos Alfaro Moreno, le respondió al entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, y reveló una acción de los rayados.

   
  • Carlos Alfaro Moreno: “El entorno de Javier Rabanal está permanentemente preocupado de Barcelona SC”
    Carlos Alfaro Moreno respondió a las críticas de Javier Rabanal.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, lanzó duras críticas en contra de la prensa de Guayaquil y de Barcelona SC, algo que un exdirectivo torero no dejó pasar desapercibido.

"Hemos recibido mucha presión en principio de temporada por el tema del centenario de la prensa de Guayaquil, que quería que, por lo civil o criminal, avanzara Barcelona", dijo el entrenador español en radio Activa.

Pocas horas después de las declaraciones del estratega, el ex director deportivo de los toreros, Carlos Alfaro Moreno, respondió a Rabanal.

Lea más: Dylan Luque: “Soy hincha de Barcelona, es el club de mis amores, y con gusto volvería”

"El entorno del señor Javier Rabanal está permanentemente preocupado de Barcelona”, señaló Alfaro en radio Diblu.

Javier Rabanal criticó a Barcelona SC y Carlos Alfaro Moreno le respondió.
Javier Rabanal criticó a Barcelona SC y Carlos Alfaro Moreno le respondió. ( Redes sociales )

Además, el exdirectivo reveló que desde LigaPro lo han consultado por algún problema con Independiente del Valle, ya que los rayados siguen de cerca la situación económica de los toreros.

Lea más: La sorprendente respuesta de Weston McKennie al ser consultado por la selección de Ecuador

“Un día me llamaron de LigaPro a decirme si tenía algo contra Independiente, porque ni Emelec ni Liga preguntan jamás por Barcelona, y este equipo está preguntando todo el tiempo por el Fair Play Financiero de BSC", explicó el argentino.

Los toreros están a 13 puntos de los rayados en la LigaPro, además de que el equipo del Valle compite por la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Independiente del Valle
Carlos Alfaro Moreno
Alfaro Moreno
Javier Rabanal
Ecuador
Noticias
Recomendadas