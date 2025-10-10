Corea del Sur fue goleado 5-0 por Brasil y acerca a Ecuador al bombo 2 para el Mundial 2026

Este viernes 10 de octubre, Brasil recuperó su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão. Rodrygoy otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.

Bajo la lluvia, el equipo de Carlo Ancelotti se sobrepuso a la última derrota en Bolivia y pasó por encima de su rival en Seúl, con una actuación sobresaliente de sus cuatro delanteros.

Estêvão y Rodrygo marcaron en la primera mitad y repitieron en la segunda. Vinícius, que antes había dado una asistencia, completó la manita en la recta final.

Lea más: Dylan Luque: “Soy hincha de Barcelona, es el club de mis amores, y con gusto volvería”

Corea del Sur, impotente ante el tifón brasileño, no pudo celebrar como quería el récord de Son. El exjugador del Tottenham, ahora en Los Angeles FC, se convirtió hoy en el jugador con más partidos con la selección surcoreana: 137.