10 oct 2025 , 09:40

Corea del Sur fue goleado 5-0 por Brasil y acerca a Ecuador al bombo 2 para el Mundial 2026

Corea del Sur cayó goleado 5-0 por Brasil, por lo que Ecuador podrá recortar su distancia en el ranking FIFA y acercarse al bombo 2 para el Mundial 2026.

   
    Ecuador podrá recortar distancias en el ranking FIFA con Corea del Sur.( EFE )
EFE y Redacción
Este viernes 10 de octubre, Brasil recuperó su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão. Rodrygoy otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.

Bajo la lluvia, el equipo de Carlo Ancelotti se sobrepuso a la última derrota en Bolivia y pasó por encima de su rival en Seúl, con una actuación sobresaliente de sus cuatro delanteros.

Estêvão y Rodrygo marcaron en la primera mitad y repitieron en la segunda. Vinícius, que antes había dado una asistencia, completó la manita en la recta final.

Corea del Sur, impotente ante el tifón brasileño, no pudo celebrar como quería el récord de Son. El exjugador del Tottenham, ahora en Los Angeles FC, se convirtió hoy en el jugador con más partidos con la selección surcoreana: 137.

Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre.
Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre. ( EFE )

Por esta derrota, Ecuador podrá recortar la distancia con la selección asiática en el ranking FIFA para acercarse al bombo 2 del Mundial 2026.

En el próximo amistoso, Corea del Sur recibe a Paraguay este martes 14 de octubre; mientras que Brasil enfrentará a Japón el martes.

La Tri necesitará un triunfo ante Estados Unidos este viernes 10 de octubre, además de una victoria a México para estar cerca del bombo 2.

