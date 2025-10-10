La sorprendente respuesta de Weston McKennie al ser consultado por la selección de Ecuador

La selección de Ecuador se medirá ante Estados Unidos en un partido amistoso por la fecha FIFA del mes de octubre, pero un futbolista del equipo norteamericano dio una sorprendente respuesta de la Tri.

En la previa del partido, Weston McKennie fue consultado por lo que conoce de la selección dirigida por Sebastián Beccacece; sin embargo, el volante no dio una respuesta clara.

“Yo no miro fútbol en mi tiempo libre, así que no sé mucho de Ecuador”, dijo el futbolista del Juventus a El Canal del Fútbol.

Sin embargo, el mediocampista aclaró que “veremos videos para aprender un poco más de ellos me imagino. Lo único que sé es que tienen velocidad y fuerza”, cerró.