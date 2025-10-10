Fútbol Internacional
10 oct 2025 , 09:12

La sorprendente respuesta de Weston McKennie al ser consultado por la selección de Ecuador

Weston McKennie fue preguntado por lo que conoce de la selección de Ecuador, pero el volante de Estados Unidos no entrenó en detalles del combinado nacional.

   
  • La sorprendente respuesta de Weston McKennie al ser consultado por la selección de Ecuador
    Weston McKennie dijo que no conoce mucho de la selección de Ecuador.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador se medirá ante Estados Unidos en un partido amistoso por la fecha FIFA del mes de octubre, pero un futbolista del equipo norteamericano dio una sorprendente respuesta de la Tri.

En la previa del partido, Weston McKennie fue consultado por lo que conoce de la selección dirigida por Sebastián Beccacece; sin embargo, el volante no dio una respuesta clara.

Yo no miro fútbol en mi tiempo libre, así que no sé mucho de Ecuador”, dijo el futbolista del Juventus a El Canal del Fútbol.

Lea más: Dylan Luque: “Soy hincha de Barcelona, es el club de mis amores, y con gusto volvería”

Sin embargo, el mediocampista aclaró que “veremos videos para aprender un poco más de ellos me imagino. Lo único que sé es que tienen velocidad y fuerza”, cerró.

Enner Valencia va a liderar a la selección de Ecuador ante Estados Unidos en el amistoso.
Enner Valencia va a liderar a la selección de Ecuador ante Estados Unidos en el amistoso. ( API )

Por otro lado, el referente de Estados Unidos, Christian Pulisic, habló de la importancia de Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán en La Tri.

Lea más: Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 11 y domingo 12 del octubre

Ecuador tiene grandes futbolistas como Moisés Caicedo con lo que hace en el Chelsea y yo disfruto mucho de jugar con Pervis Estupiñán”, destacó.

El encuentro entre Estados Unidos y Ecuador se disputará este viernes 10 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de El Canal del Fútbol.

Temas
Fútbol
amistoso Ecuador
fútbol sudamericano
partido amistoso
Fútbol internacional
Amistosos Ecuador
Amistosos
amistoso internacional
Selección de Ecuador
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas