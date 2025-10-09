Fútbol Nacional
Liga de Quito, con un espléndido Michael Estrada, goleó 4-0 a San Antonio por la Copa Ecuador

Liga de Quito goleó 4-0 a San Antonio y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

   
    Michael Estrada celebra uno de sus tres goles contra San Antonio por la Copa Ecuador( Foto: Liga de Quito )
Liga de Quito, con una gran actuación de Michael Estrada derrotó a San Antonio y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador, torneo que otorga un cupo a la Copa Libertadores.

El conjunto albo cumplió con su papel de favorito. Con un equipo mixto, le bastó para imponerse con autoridad y avanzar a la siguiente instancia, donde se medirá ante Deportivo Cuenca.

El primer gol de la U llegó apenas a los seis minutos, cuando Michael Estrada aprovechó un error del portero Lucas Cueva, quien salió en falso y dejó el arco libre para que el delantero definiera con tranquilidad.

Con el 1-0 a favor del bicampeón del fútbol ecuatoriano, ambos equipos se fueron al descanso. En la segunda mitad, Liga de Quito mantuvo la intensidad y continuó buscando el arco rival.

Estrada amplió la ventaja con un potente remate imposible para Cueva, que a pesar de su estirada no logró evitar el segundo tanto.

Finalmente, el delantero cerró su noche perfecta con un golazo de tiro libre, luego, Josué Cuero sentenció la goleada y aseguró el pase de los albos a los cuartos de final.

El próximo compromiso de Liga de Quito en la Copa Ecuador será ante Deportivo Cuenca, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

