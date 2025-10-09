Liga de Quito, con un espléndido Michael Estrada, goleó 4-0 a San Antonio por la Copa Ecuador

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a>, con una gran actuación de <b>Michael Estrada </b>derrotó a San Antonio y selló su clasificación a los cuartos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador>Copa Ecuador</a>, torneo que otorga un cupo a la <b>Copa Libertadores</b>. <b>El</b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/tiago-nunes-no-dirigir-liga-de-quito-san-antonio-copa-ecuador-BG10258966></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>