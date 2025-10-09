Tiago Nunes no va a dirigir a Liga de Quito ante San Antonio en la Copa Ecuador

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> disputará el último partido de los octavos de final de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Copa-Ecuador target=_blank>Copa Ecuador</a></b> ante San Antonio de Ibarra, en el estadio Olímpico Atahualpa, pero no tendrán una pieza clave de su equipo. Los<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/estados-unidos-vs-ecuador-hora-donde-ver-amistoso-fecha-fifa-DG10258856 target=_blank></a> <b></b>