Tiago Nunes no va a dirigir a Liga de Quito ante San Antonio en la Copa Ecuador

Para el duelo por los octavos de final de la Copa Ecuador, Liga de Quito no contará con su entrenador, Tiago Nunes, en el banco de suplentes.

   
    Tiago Nunes viajó fuera de Ecuador por motivos familiares, antes de enfrentar a San Antonio por la Copa Ecuador.( API )
Liga de Quito disputará el último partido de los octavos de final de la Copa Ecuador ante San Antonio de Ibarra, en el estadio Olímpico Atahualpa, pero no tendrán una pieza clave de su equipo.

Los albos informaron en su cuenta de X que Tiago Nunes no va a dirigir al plantel para el enfrentamiento, sino que anunciaron al miembro del cuerpo técnico que estará en el banco de suplentes.

Según el comunicado oficial del club, el entrenador brasileño tuvo que viajar fuera del país por motivos familiares, por lo que no podrá acompañar a sus jugadores.

En lugar de Nunes, el profesor Julián Tobar va a dirigir a Liga de Quito en el encuentro por los octavos de final del torneo.

El club expresa su solidaridad con el profesor Nunes y espera su pronta reincorporación", agregó el equipo en su comunicado.

El duelo entre San Antonio y Liga de Quito está pactado para disputarse este jueves 9 de octubre, a las 17:00, por la transmisión de DSports y DGO.

Después del enfrentamiento por Copa Ecuador, los albos se medirán ante Barcelona SC el próximo viernes 17 de octubre, a las 20:15 de Ecuador.

