Pedro Vite: "Para nosotros el partido ante Estados Unidos no es un amistoso"

El volante de la selección de Ecuador, Pedro Vite, habló sobre el duelo que la Tri disputará este viernes 10 de octubre ante Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

“Estamos trabajando. Mañana tenemos un partido y sabemos lo que puede significar una victoria. Para nosotros el partido ante Estados Unidos no es un amistoso, es un partido oficial. Queremos ganarlo y lo afrontaremos de la mejor manera”, señaló el volante tricolor.

Vite expresó su felicidad por vestir la camiseta nacional: “Estoy muy feliz, es un sueño estar en la Selección. Es algo que quería desde niño. Gracias a Dios las cosas se han dado; en la vida hay que tener un poco de paciencia”.

Lea también: Ecuador se juega más que dos amistosos: el camino hacia el Bombo 2 del Mundial 2026

El mediocampista también destacó el valor del esfuerzo y la perseverancia: “Mientras sigas trabajando y haciendo las cosas bien, la vida te va a premiar con una oportunidad. A mí me tocó y la pude aprovechar”.

El encuentro entre Ecuador y Estados Unidos se disputará en el Q2 Stadium, a partir de las 19:30 (hora de Ecuador), y será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping.