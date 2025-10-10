Fútbol Internacional
Agenda deportiva del fin de semana, del sábado 11 y domingo 12 del octubre

Durante la paralización de la LigaPro por la fecha FIFA, las Eliminatorias al Mundial UEFA se disputarán entre ese sábado 11 y domingo 12 de octubre

   
    La MLS se mantendrá en actividad durante la fecha FIFA.( Ecuavisa )
Los hinchas del fútbol internacional no podrán disfrutar los partidos de las ligas de Europa, pero sí van a ver los juegos de las Eliminatorias al Mundial UEFA.

En esta jornada, algunos combinados nacionales ya podrán conseguir su clasificación a la cita mundialista.

A pesar de la paralización de la LigaPro, la MLS se mantendrá en actividad con un partido del Inter Miami ante Atlante United, a pocas fechas de acabar la temporada regular.

Sábado 11 de octubre

  • Inter Miami vs. Atlanta United | 18:30 | MLS
  • España vs. Georgia | 13:45 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Portugal vs. Irlanda | 13:45 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Estonia vs. Italia | 13:45 | Eliminatorias al Mundial UEFA

    • domingo 12 de octubre

  • Países Bajos vs. Finlandia | 11:00 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Croacia vs. Gibraltar | 13:45 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Dinamarca vs. Grecia | 13:45 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Austin FC vs. LAFC | 18:00 | MLS
