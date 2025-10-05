Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la primera jornada del hexagonal principal

La primera jornada del <b>hexagonal principal de la </b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro>LigaPro</a> culminó con la contundente <b>victoria de </b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelonasc-independiente-valle-hexagonal-resultado-CA10239920>Independiente del Valle (3-0)</a><b> sobre Barcelona Sporting Club</b> en el estadio Monumental. Con este resultado,<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelonasc-independiente-valle-hexagonal-resultado-CA10239920></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>