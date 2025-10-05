Fútbol Nacional
05 oct 2025 , 19:15

Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la primera jornada del hexagonal principal

Independiente del Valle goleó 3-0 a Barcelona SC por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • Así quedó la tabla de posiciones, tras finalizar la primera jornada del hexagonal principal
    Independiente del Valle goleó 3-0 a Barcelona SC por la primera fecha del hexagonal principal ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La primera jornada del hexagonal principal de la LigaPro culminó con la contundente victoria de Independiente del Valle (3-0) sobre Barcelona Sporting Club en el estadio Monumental.

Con este resultado, Independiente del Valle se mantiene como líder absoluto de la fase con 67 puntos, sacando una ventaja de 13 unidades sobre su perseguidor más cercano, Barcelona SC.

Los negriazules atraviesan un momento brillante, no solo en el torneo local, sino también en la Copa Sudamericana, donde disputarán las semifinales.

Lea también: Independiente del Valle goleó a Barcelona SC y acaricia el título de la LigaPro

En la tercera posición se ubica Liga de Quito, que empató 2-2 con Universidad Católica. Los albos suman 52 puntos y buscan asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores.

Por su parte, Universidad Católica ocupa el cuarto lugar con 50 unidades. Más abajo, Libertad venció 2-0 a Orense y se adueñó del quinto puesto, relegando a los machaleños al último lugar de la tabla.

Tabla de posiciones:

Temas
Independiente del Valle
Liga de Quito
Barcelona SC
Universidad Católica
Orense SC
Libertad FC
Ecuador
Noticias
Recomendadas