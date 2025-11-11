La advertencia del Aucas a Emelec para el encuentro por el segundo hexagonal de la LigaPro

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/seleccion-de-ecuador-jeremy-arevalo-goleador-kevin-rodriguez-enner-valencia-DF10404722 target=_blank>Selección de Ecuador: Jeremy Arévalo llega en mejores números que Kevin Rodríguez y Enner Valencia</a> Finalmente, Buch agregó que Emelec, como Macará y Deportivo Cuenca... como El Nacional y<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-aucas-delfin-fecha5-segundo-hexagonal-ligapro-IF10401876 target=_blank></a>