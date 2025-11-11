Fútbol Nacional
11 nov 2025 , 09:34

La advertencia del Aucas a Emelec para el encuentro por el segundo hexagonal de la LigaPro

El entrenador del Aucas, Juan Pablo Buch, reconoció la importancia de su goleada 8-0 al Delfín SC y ya piensan en su duelo ante Emelec.

   
    Aucas subió al segundo lugar de la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro.( API )
Aucas consiguió una histórica goleada de 8-0 al Delfín SC por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, y el entrenador confía en el empuje anímico que le dará al club para los próximos partidos.

El director técnico del equipo oriental, Juan Pablo Buch, reconoció que su equipo saltó hasta la segunda posición del hexagonal, empatado en 49 puntos con tres clubes.

"Sabemos que partido a partido nos jugamos esa posibilidad (ir a Copa Sudamericana). Este equipo tiene ese compromiso y esa entrega para poder conseguirlo”, analizó el entrenador.

Lea más: Luis Fernando León no jugará al menos 15 días por lesión en la derrota ante El Nacional

Buch le dio la relevancia a los cinco próximos partidos para asegurar el liderato del hexagonal y clasificar a la Copa Sudamericana.

Aucas goleó 8-0 al Delfín SC en el segundo hexagonal de la LigaPro.
Aucas goleó 8-0 al Delfín SC en el segundo hexagonal de la LigaPro. ( API )

"Son cinco finales para nosotros. Los empates para nosotros son pérdidas. Hay un dicho: 'Uno cuando va de visitante es importante tratar de no perder...', pero nosotros estamos trabajando realmente de la mejor manera y vamos a querer ganar siempre", señaló.

Lea más: Selección de Ecuador: Jeremy Arévalo llega en mejores números que Kevin Rodríguez y Enner Valencia

Finalmente, Buch agregó que "Emelec, como Macará y Deportivo Cuenca... como El Nacional y Delfín; pienso que a todos los asumimos con el mayor respeto y responsabilidad. Quedan cinco fechas, todavía no se consigue nada. Es un triunfo importante, pero debemos seguir trabajando para seguir enfocados en lo que queremos como club", cerró.

En la sexta fecha del segundo hexagonal, Aucas visitará a Emelec el próximo sábado 22 de noviembre, a las 19:00.

