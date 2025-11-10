Fútbol Nacional
Luis Fernando León no jugará al menos 15 días por lesión en la derrota ante El Nacional

Emelec emitió un informe médico detallando la lesión del defensa Luis Fernando León durante la derrota ante El Nacional

   
    Luis Fernando León celebra un gol con Emelec
Fernando Guevara
El Club Sport Emelec emitió un comunicado oficial detallando la lesión sufrida por Luis Fernando León tras el golpe que recibió en el partido contra El Nacional por la quinta fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

El informe médico explicó que el jugador presenta una "herida expuesta de aproximadamente cinco centímetros de extensión en la piel, con daño al tejido ligamentoso, hemorragia y exposición de nervios periféricos".

Lea también: Luis Fernando León y una dura lesión de tobillo que el VAR no lo revisó

"Actualmente, el jugador se encuentra estable, con descanso y reposo, y se espera una valoración y evolución en las siguientes 48 horas", agregó.

El parte médico señaló que el tiempo estimado de recuperación es de entre 15 y 20 días, dependiendo de la evolución de la lesión.

El comunicado también expresó que "la lesión no fue sancionada como correspondía, ni por el árbitro ni observada por el VAR".

