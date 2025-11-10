Fútbol Nacional
Independiente del Valle vs. Liga de Quito: Partido postergado ya tiene nueva fecha confirmada

Este partido estaba originalmente programado para el 26 de octubre, pero fue postergado debido a la participación de ambos equipos en los torneos de la Conmebol.

   
    El delantero de Liga de Quito, Michael Estrada, disputa el balón contra Richard Schunke, capitán de Independiente del Valle ( API )
La LigaPro ha confirmado la nueva fecha para el partido entre Independiente del Valle y Liga de Quito, que había sido postergado debido a los compromisos internacionales de ambos equipos en la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

El encuentro se disputará el miércoles 10 de diciembre, a las 17:00 (hora de Ecuador), en el estadio Banco Guayaquil. Cabe recordar que este partido debía haberse jugado originalmente el 26 de octubre.

Actualmente, Independiente del Valle mantiene una ventaja de 12 puntos sobre sus principales perseguidores, Liga de Quito y Barcelona SC.

Dependiendo de los resultados previos a este encuentro, el conjunto Rayado podría llegar a este partido ya coronado como campeón.

Por su parte, para Liga de Quito, este partido representa una oportunidad clave para mantenerse en la lucha por el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

