10 nov 2025 , 14:59

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca por Copa Ecuador se jugará sin público visitante

El encuentro entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre, a las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

   
    El extremo de Liga de Quito, Bryan Ramírez, disputa el balón contra el defensa de Deportivo Cuenca, Andrés López, por la LigaPro( API )
Este lunes 10 de noviembre, Liga de Quito informó, a través de sus redes sociales, que el partido contra Deportivo Cuenca, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Ecuador, se disputará sin la presencia de hinchada visitante.

“Informamos a nuestra hinchada y al público en general que, por solicitud del Club Deportivo Cuenca, el partido por Copa Ecuador se jugará sin público visitante”, comunicó Liga de Quito en sus redes sociales.

El encuentro entre los albos y los morlacos se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre, a las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El vencedor de esta serie se enfrentará en semifinales a Emelec, que eliminó a Guayaquil City en la tanda de penales, con una destacada actuación del arquero Pedro Ortiz, figura de aquel compromiso.

Liga de Quito llega a este duelo tras vencer 3-1 a Libertad, mientras que Deportivo Cuenca cayó 2-0 como local ante Macará, resultado que le costó el liderato del segundo hexagonal de la LigaPro.


