10 nov 2025 , 11:03

Liga de Quito y sus bajas para los cuartos de final de la Copa Ecuador

Liga de Quito no podrá jugar con todo su plantel para enfrentar al Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

   
    Liga de Quito no podrá contar con dos futbolistas para la Copa Ecuador.( API )
Liga de Quito enfrentará al Deportivo Cuenca por los cuartos de final de la Copa Ecuador, pero los albos no podrán contar con todos sus futbolistas por la fecha FIFA.

El encuentro del cuadro quiteño con los cuencanos se disputará durante los partidos de las selecciones nacionales, por lo que algunos jugadores salieron de Ecuador para representar a su país.

Liga de Quito ya tiene dos bajas confirmadas para enfrentar a los morlacos, después de que los jugadores fueron convocados para jugar con sus selecciones en la fecha FIFA.

Las bajas de Liga de Quito para los cuartos de final de la Copa Ecuador

Tiago Nunes no podrá utilizar a Gabriel Villamil ni Ricardo Adé para buscar su clasificación a las semifinales y mantenerse en camino para alzar su único trofeo del 2025.

Gabriel Villamil no jugará los cuartos de final de la Copa Ecuador ante el Deportivo Cuenca.
Gabriel Villamil no jugará los cuartos de final de la Copa Ecuador ante el Deportivo Cuenca. ( API )

Villamil fue convocado por la selección de Bolivia para disputar los amistosos previos al repechaje; mientras que Adé fue llamado por Haití para jugar las Eliminatorias al Mundial 2026.

Al menos, el entrenador brasileño podrá contar con Bryan Ramírez, quien era regular de la selección de Ecuador, pero no fue llamado para los últimos amistosos del 2025.

El encuentro entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca se disputará este miércoles 12 de noviembre, a las 19:00, por la transmisión de DSports.

