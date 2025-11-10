Así quedaron los resultados de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional

Entre el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, los cuatro partidos de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional se disputaron y se empezó a definir la clasificación de uno de los clubes.

El primero de los encuentros de la jornada fue el empate 1-1 entre Aampetra y Aviced, en Quito, y todo se definirá en la vuelta.

Mientras que el Astillero FC y Cuenca Juniors igualaron 1-1, en el estadio Alejandro Ponce Noboa.

Lea más: Ecuador definirá en qué bombo irá en la próxima fecha FIFA ante Canadá y Nueva Zelanda

La primera victoria de la serie llegó de la sorpresa de la competición, Mineros SC, sobre Juventud Italiana por 2-1, después de dejar en el camino al Deportivo Quito y La Unión.