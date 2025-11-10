Fútbol Nacional
10 nov 2025 , 10:22

Así quedaron los resultados de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional

La ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional permitió a dos equipos acercarse a las semifinales; mientras que los otros encuentros fueron un empate.

   
  • Así quedaron los resultados de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional
    Liga de Portoviejo goleó en la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Entre el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, los cuatro partidos de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional se disputaron y se empezó a definir la clasificación de uno de los clubes.

El primero de los encuentros de la jornada fue el empate 1-1 entre Aampetra y Aviced, en Quito, y todo se definirá en la vuelta.

Mientras que el Astillero FC y Cuenca Juniors igualaron 1-1, en el estadio Alejandro Ponce Noboa.

Lea más: Ecuador definirá en qué bombo irá en la próxima fecha FIFA ante Canadá y Nueva Zelanda

La primera victoria de la serie llegó de la sorpresa de la competición, Mineros SC, sobre Juventud Italiana por 2-1, después de dejar en el camino al Deportivo Quito y La Unión.

Astillero FC igualó 1-1 con Cuenca Juniors en el Ascenso Nacional.
Astillero FC igualó 1-1 con Cuenca Juniors en el Ascenso Nacional. ( Redes sociales )

Finalmente, en condición de local, Liga de Portoviejo goleó 3-0 a Guaranda FC para quedar a las puertas de avanzar a las semifinales.

Lea más: ¿Por qué Miguel Parrales no pateó ningún penal en el Orense vs. Barcelona SC por la LigaPro?

En caso de quedar empatados en el global, el equipo clasificado se va a definir por tiros desde el punto penal.

Los resultados de la ida de los cuartos de final del Ascenso Nacional

  • Aampetra 1-1 Aviced FC
  • Astillero FC 1-1 Cuenca Juniors
  • Mineros SC 2-1 Juventud Italiana
  • Liga de Portoviejo 3-0 Guaranda FC
    • Temas
    Fútbol
    Fútbol Ecuador
    fútbol ecuatoriano
    Liga de Portoviejo
    Segunda Categoría
    Ascenso Fútbol
    Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
    Cuenca Juniors
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas