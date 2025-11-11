Fútbol Internacional
Moisés Caicedo, líder absoluto en intercepciones de la Premier League

Moisés Caicedo se consolida como uno de los mediocampistas más influyentes de la Premier League, liderando la temporada con 26 intercepciones, según datos de Squawka.

   
    Moisés Caicedo, figura ecuatoriana.( ARCHIVO )
Moisés Caicedo continúa consolidándose como uno de los mediocampistas más completos e influyentes del fútbol inglés. De acuerdo con los datos de Squawka, el ecuatoriano lidera con autoridad la estadística de intercepciones en la Premier League, acumulando 26 en lo que va de la temporada y superando ampliamente al resto de mediocampistas del campeonato.

Por ejemplo, su máximo perseguidor, Tyler Adams del Bournemouth tiene apenas 18, es decir 8 menos que el tricolor.

El volante del Chelsea se ha transformado en una pieza esencial dentro del esquema de Enzo Maresca, aportando equilibrio, intensidad y lectura de juego en la zona medular.

Su capacidad para anticiparse a las jugadas, recuperar balones y neutralizar ataques rivales ha sido determinante para sostener el funcionamiento defensivo del conjunto londinense.

El dato no solo evidencia su despliegue físico, sino también su crecimiento táctico y madurez futbolística. Desde su llegada a Inglaterra, Caicedo ha evolucionado hasta convertirse en un mediocampista completo: agresivo en la presión, disciplinado en las coberturas y con la serenidad necesaria para iniciar la construcción del juego desde atrás.

Por ahora, el ecuatoriano no solo destaca, sino que domina en la Premier League, reafirmando su condición de referente en el Chelsea.

