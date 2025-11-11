Fútbol Internacional
11 nov 2025 , 06:22

Jeremy Arévalo se suma a La Tri para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda

El joven delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de apenas 20 años, se unió este lunes al lugar de concentración de la selección ecuatoriana de fútbol, que se prepara para disputar dos amistosos internacionales frente a Canadá y Nueva Zelanda.

   
  • Jeremy Arévalo se suma a La Tri para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda
    Jeremy Arévalo, delantero ecuatoriano.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El joven delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de apenas 20 años, se unió este lunes al lugar de concentración de la selección ecuatoriana de fútbol, que se prepara para disputar dos amistosos internacionales frente a Canadá y Nueva Zelanda.

Convocado por primera vez a la selección absoluta por el técnico Sebastián Beccacece, Arévalo no ocultó su entusiasmo al incorporarse al plantel. “Muy contento, muy alegre de estar aquí. A por todo”, expresó el atacante en un video difundido por la cuenta oficial de La Tri en redes sociales.

Lea: ¿Cómo le fue a la selección de Ecuador en su último partido amistoso contra Canadá?

Las imágenes también mostraron el momento en que el arquero y capitán Hernán Galíndez le dio una afectuosa bienvenida al debutante, reflejando el buen ambiente que reina en el grupo y el espíritu de compañerismo que busca fortalecer el cuerpo técnico.

La selección ecuatoriana afrontará dos compromisos amistosos en la presente fecha FIFA: el primero ante Canadá, el jueves 13 de noviembre, y el segundo frente a Nueva Zelanda, el martes 18 de noviembre. Estos encuentros servirán como preparación para los futuros desafíos que se avecinan en el calendario de La Tri.

Temas
Selección Ecuador
Mundial 2026
Jeremy Arévalo
Canadá
Noticias
Recomendadas