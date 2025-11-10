Fútbol Nacional
10 nov 2025 , 21:02

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro

Aucas goleó 8-0 a Delfín por la quinta jornada del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Jugadores de Aucas celebran la victoria contra Delfín por la fecha cinco del segundo hexagonal de la LigaPro ( API )
Sociedad Deportiva Aucas cerró con una contundente victoria 8-0 sobre Delfín en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con lo que finalizó la quinta jornada del segundo hexagonal de la LigaPro.

Gracias a este triunfo, Aucas se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones del hexagonal, con 49 puntos, y mantiene su lucha por el último cupo a la Copa Sudamericana.

En lo más alto de la clasificación se encuentra Macará, que lidera con 50 unidades. Los ambateños lograron una victoria clave al derrotar, como visitantes, a Deportivo Cuenca, que se mantiene con 49 puntos.

Lea también: Aucas, goleó, gustó y derrotó a un tímido Delfín en el Gonzalo Pozo Ripalda

Por su parte, El Nacional consiguió una victoria importante al vencer 2-1 a Emelec y se sitúa en quinto lugar con 42 puntos, mientras que el Bombillo se mantiene en el cuarto puesto con 49 puntos.

La fecha seis del torneo se disputará el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, después de la fecha FIFA, en la que Ecuador enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda.

Tabla de posiciones:

