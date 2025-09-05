(VIDEO) El emotivo momento de los jugadores de Ecuador con Gustavo Alfaro por la clasificación de Paraguay al Mundial 2026

En la previa del encuentro, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gustavo-alfaro-dt-paraguay-enfrentar-ecuador-dificil-queremos-ganar-eliminatorias-ME10051409 target=_blank>Alfaro dijo que <b>enfrentar a Ecuador</b></a> es difícil para mí, pero le queremos ganar. Eso no cambia el sentimiento que tengo hacia ellos. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-fue-debut-patrik-mercado-seleccion-ecuador-eliminatorias-sudamericanas-HH10063602 target=_blank>Así fue el debut de Patrik</a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gustavo-alfaro-recordo-el-polemico-debut-de-kevin-rodriguez-en-ecuador-DE10053356 target=_blank></a> <b></b>