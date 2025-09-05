Fútbol Internacional
05 sep 2025 , 10:51

(VIDEO) El emotivo momento de los jugadores de Ecuador con Gustavo Alfaro por la clasificación de Paraguay al Mundial 2026

Ángelo Preciado, Kevin Rodríguez y Gonzalo Plata se acercaron a Gustavo Alfaro para felicitarlo por conseguir la clasificación al Mundial 2026 con Paraguay.

   
    Tres jugadores de Ecuador festejaron con Gustavo Alfaro.( Redes sociales )
La selección de Paraguay firmó una esperada clasificación al Mundial 2026, después de 16 años de ausencia en la competición de la FIFA, y los jugadores de Ecuador celebraron con Gustavo Alfaro.

El cariño del entrenador argentino sigue teniendo efecto en el plantel de la Tri, pues algunos de los futbolistas se emocionaron por el logro conseguido por la Albirroja.

La periodista Lorena Espinoza compartió en sus redes sociales un video de tres jugadores de Ecuador celebrando y felicitando a Gustavo Alfaro por obtener el cupo a la cita mundialista.

Lea más: Selección de Ecuador: Gonzalo Plata descartó estar lesionado y explicó el motivo de su suplencia

Gonzalo Plata, Ángelo Preciado y Kevin Rodríguez fueron los futbolistas que abrazaron al cuerpo técnico del argentino y al ex entrenador de la Tri, después del empate 0-0 entre las dos selecciones.

En la previa del encuentro, Alfaro dijo que "enfrentar a Ecuador es difícil para mí, pero le queremos ganar. Eso no cambia el sentimiento que tengo hacia ellos".

Lea más: Así fue el debut de Patrik Mercado con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Alfaro dirigió a la selección de Ecuador en el Mundial 2022, incluso hizo debutar a Kevin Rodríguez jugando en la Serie B del fútbol ecuatoriano, por lo que creó una gran relación con el plantel.

El entrenador argentino puede acabar las Eliminatorias Sudamericanas entre el tercer lugar y sexto puesto en la tabla de posiciones con un máximo de 28 puntos y un minimo de 25 unidades.

